Фархад Мамедов: Надо готовиться к эскалации конфликта

859 Просмотров

Процессы, которые развиваются в последнее время вокруг Карабаха и азербайджано-армянского вопроса указывают, на то, что надо готовиться к очередному этапу эскалации, заявил Minval.az политолог Фархад Мамедов, комментируя обострение на азербайджано-армянской границе.

«Здесь может быть два варианта: первый вариант в результате отставки Араика Арутюняна и реставрации карабахского клана в Карабахе, что говорит об обострении отношений между Пашиняном и карабахскими армянами», – считает эксперт.

По его словам, Никол Пашинян обостряет ситуацию на условной границе, чтобы на фоне повышенного международного внимания к теме армяно-азербайджанского вопроса, актуализировать и тему безопасности Армении.

«Таким образом он пытается дополнить антиазербайджанский контент не только «блокадой» Карабаха, но и безопасностью самой Армении», – подчеркнул он.

Аналитик считает, что второй вариант – это дело рук карабахского клана, который после 2018 года впервые добился успеха своей реставрацией в Карабахе.

«Карабахский клан готовится к завтрашнему митингу, где должны принять участие Кочарян и Саргсян. То есть они эскалируют ситуацию в контексте антипашиняновской пропаганды»,- сказал он.

Политолог считает, что смена Араика на представителя карабахского клана в тандеме с дашнаками ничего хорошего не сулит.

«Потому что это наиболее радикально настроенная группа в отношении Азербайджана. Я думаю, что в трэке реинтеграции мы должны ожидать очень сильное напряжение. Эта группа связана с карабахским кланом в самой Армении, дашнаки связаны с радикальной армянской диаспорой, неслучайно, что в эти дни было совершено нападение на посольство Азербайджана в Бейруте. Все это показывает, что мы идем к очередному этапу эскалации», – отметил аналитик.

Говоря о смене руководства РМК, Мамедов заявил, что РМК будет выполнять свою роль.

«Мы видим, что в определенных обстоятельствах РМК исполняет обязанности более конструктивно, чем это было прежде, но, опять же, приоритетом для Азербайджана является прямой диалог с армянами Карабаха и здесь ни Ленцов, ни Кулаков никакой роли не играют. Они исполнители России в регионе, а их политика, как признались в МИД РФ, заключается в недопущении подписания мирного договора. Но даже в таком случае Азербайджан все-равно будет продолжать свою деятельность по реинтеграции этой части Азербайджана», – добавил он.

Комментируя же позицию ЕС и США, аналитик сказал, что «позиция США и ЕС – контрпродуктивна», и поэтому эффективность посредничества Вашингтона и Брюсселя будет «очень низкой».

Ниджат Гаджиев