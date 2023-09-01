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Гюлер: Турция обучает своих пилотов и помогает дружественным странам

Гюлер: Турция обучает своих пилотов и помогает дружественным странам

«Мир переживает глобальную и региональную неопределенность, критический период, во время которого растут риски и угрозы. Вооруженные силы Турции, чьи обязанности и ответственность возрастают в такое время, усердно выполняют свои обязанности по защите прав и интересов страны».

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Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сказал, выступая в Эскишехире, который он посетил с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что сегодня Турция – это страна, которая обучает собственных пилотов и помогает в этом вопросе дружественным странам: «Турецкая армия добивается больших успехов в борьбе с терроризмом, проводя операции как внутри, так и за пределами страны, обеспечивает безопасность границ страны самыми интенсивными и эффективными мерами, успешно продолжает деятельность, направленную на защиту прав и интересов в воздухе и на море».

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