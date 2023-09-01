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Пресечена контрабанда более 14 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пресечена контрабанда более 14 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

31 августа в 00:15 на служебном участке пограничной заставы погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Беюк Бахманлы Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в ГПС, в результате оперативных мероприятий в качестве нарушителей границы были задержаны жители Физулинского района Мамедов Сурхай Али оглу (1982 г.р.) и Мамедов Мухаммед Керим оглу (1991 г.р.).

В ходе обыска у задержанных было обнаружено и изъято 14 кг 300 гр марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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