Таможенники пресекли контрабанду телефонов из Азербайджана в Грузию (фото)

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Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана обнаружили в грузовике 85 мобильных телефонов, которые нелегально пытались вывести в Грузию.

Как сообщает со ссылкой на Госкомитет, на основе информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Балакенского таможенного управления ГТК, на линии экспортного контроля таможенного поста «Мазымгара» был проведен осмотр направляющегося из Азербайджана в Грузию грузового транспортного средства, за рулем которого находился гражданин Грузии.

В ходе проверки в грузовом отсеке обнаружены скрытые от таможенного контроля 47 телефонов iPhone, 34 – Samsung и четыре – Xiaomi.

По факту проводится расследование.