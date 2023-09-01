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Почему Пригожин и командиры «Вагнера» летели вместе?

Почему Пригожин и командиры «Вагнера» летели вместе?

По поводу смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина существует немало версий. Вероятно, он мог лететь на одном самолете с правой рукой, командиром вагнеровцев Дмитрием Уткиным по просьбе самого Владимира Путина.

Об этом украинскому «24 каналу» сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что Пригожин мог расслабиться, а Путин своими приглашениями усыпил его бдительность.

Гудков предполагает, что Путин позвонил по телефону Пригожину, призвав его прилететь вместе с другими представителями ЧВК «Вагнера», например, на серьезный разговор по Африке или Сирии. Взрывчатка могла быть заложена в один или даже оба самолета. Возможно, еще и ракета прилетела.

«То, что они летели все вместе, объясняет лишь то, что, вероятнее всего, сам Путин их попросил вместе всех прилететь», – сказал российский оппозиционер.

По его мнению, после звонка Путина  Пригожин всех собрал и полетел к нему на встречу. Очевидно, что главарь ЧВК «Вагнера» совсем расслабился. Путин своим приглашением на питерские форумы, на какие-то переговоры и встречи в Кремле усыпил его бдительность.

Российский оппозиционер также считает, что если Пригожин летел к Путину, то в самолете не мог быть двойник главаря ПВК «Вагнера».

«Никакого двойника там быть не может», – уверен Гудков.

Он подчеркнул, что для нас имеет значение только один фактор – будет ли Пригожин «из могилы сыпать» компроматом на Путина. Если даже он инсценировал свою смерть и исчез, то можно предполагать, что это по договоренности и он больше не появится.

Ведь, добавил Гудков, в таком случае Пригожина бы арестовал международный суд и его посадили бы пожизненно. Главарь ЧВК «Вагнера» мог получить снисхождение, только если бы сдал Путина.

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