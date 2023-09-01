Поставки танков Abrams в Украину начнутся уже в середине сентября

81 Просмотров

Украина должна получить несколько американских танков Abrams в середине сентября. Речь идет о первых десяти единицах из 31 обещанных от США. Об этом Politico.

Отмечается, что группа украинских военнослужащих завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. А всего на полигонах армии США в Германии тренировались около 200 военных ВСУ.

По словам официального представителя полковника Мартина О’Доннелла, украинские солдаты работают над тем, чтобы развивать навыки владения танками на армейской базе Графенвер в ФРГ до тех пор, пока танки не будут готовы к бою.

Западные официальные лица надеются, что прибытие танков Abrams даст Силам обороны Украины преимущество, необходимое им для прорыва российских оборонительных линий в ходе контрнаступления.

Как объясняют официальный представитель Министерства обороны Штатов и другой чиновник, знакомый с дискуссиями, уже в середине сентября 10 танков будут отправлены в Украину.

По словам представителя Минобороны, десять танков в настоящее время находятся в Германии на ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

«США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени», – сказал О’Доннелл, при этом отказался назвать конкретные сроки.

Напомним, что «Абрамсы» входят в состав примерно 300 танков, предоставленных западными союзниками, включая Leopard 2 от Испании и Германии, танки Challenger от Великобритании и «легкие танки» Leclerc от Франции.