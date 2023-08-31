Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»

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Годовую добычу газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон» планируется довести до 6 млрд. кубометров.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети «X».

«Мы приняли участие в церемонии подачи первого газа с месторождения «Абшерон». Поэтапное развитие «Абшерона» с учетом нашего спроса и экспорта, доведение годовой добычи с 1,5 млрд до 6 млрд кубометров являются весомым вкладом в энергетическую безопасность нашей страны и партнеров», – говорится в публикации.