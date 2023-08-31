Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»

Годовую добычу газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон» планируется довести до 6 млрд. кубометров.
Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети «X».
«Мы приняли участие в церемонии подачи первого газа с месторождения «Абшерон». Поэтапное развитие «Абшерона» с учетом нашего спроса и экспорта, доведение годовой добычи с 1,5 млрд до 6 млрд кубометров являются весомым вкладом в энергетическую безопасность нашей страны и партнеров», – говорится в публикации.
#Abşeron yatağından ilk qazın verilməsi mərasimində iştirak etdik. “Abşeron”un tələbatımızı və ixracı nəzərə alan mərhələli inkişafı, illik hasilatın 1,5 mlrd.m3-dən 6mlrd.m3-dək çatdırılması ilə bağlı planlar ölkəmizin və tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfədir. pic.twitter.com/AduaHUbg21
— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) August 31, 2023