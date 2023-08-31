Армяне открыли огонь в направлении Кяльбаджарского района |
«Ситуация носит не гуманитарный, а политический характер». Баку ответил Госдепу |
Наши позиции в направлении Нахчывана подверглись обстрелу |
Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото) |
Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами |
Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана |
В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей |
Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся |
Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана |
Главное Экономика

Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»

Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»

Годовую добычу газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон» планируется довести до 6 млрд. кубометров.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети «X».

«Мы приняли участие в церемонии подачи первого газа с месторождения «Абшерон». Поэтапное развитие «Абшерона» с учетом нашего спроса и экспорта, доведение годовой добычи с 1,5 млрд до 6 млрд кубометров являются весомым вкладом в энергетическую безопасность нашей страны и партнеров», – говорится в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»
Экономика

Азербайджан вчетверо нарастит газодобычу с «Абшерона»

2023/08/31, 23:04
Лавров назвал Фидану условия возобновления "зерновой сделки"
Экономика

Лавров назвал Фидану условия возобновления «зерновой сделки»

2023/08/31, 21:18
Россия предложила Турции интенсифицировать поставки газа
Экономика

Россия предложила Турции интенсифицировать поставки газа

2023/08/31, 18:34
Шахбазов обсудил с делегацией Total Energies сотрудничество по проектам "зеленой" энергии
Экономика

Шахбазов обсудил с делегацией Total Energies сотрудничество по проектам «зеленой» энергии

2023/08/31, 18:01
Инфляция во Франции ускорилась до максимума
Экономика

Инфляция во Франции ускорилась до максимума

2023/08/31, 13:22
Ильхам Алиев принял гендиректора французской TotalEnergies
Экономика

Ильхам Алиев принял гендиректора французской TotalEnergies

2023/08/31, 10:30
«Газпром» сообщил о резком падении чистой прибыли
Экономика

«Газпром» сообщил о резком падении чистой прибыли

2023/08/30, 09:57
АЖД присоединились к Глобальному договору ООН
Экономика

АЖД присоединились к Глобальному договору ООН

2023/08/30, 00:31
В среду Toyota возобновит работу всех заводов в Японии (обновлено)
Экономика

В среду Toyota возобновит работу всех заводов в Японии (обновлено)

2023/08/29, 20:08