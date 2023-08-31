Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта

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Британская компания BAE Systems открыла в Украине офис для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Стороны подписали 30 августа в Киеве партнерское соглашение в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. По словам Камышина, такое сотрудничество – «очень мощный сигнал».

«Несмотря на ежедневные ракетные атаки врага и полномасштабные военные действия, BAE Systems готовы работать здесь, с нами. Такое сотрудничество – стопроцентная win-win история», – заявил чиновник.

Украинские военные уже пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger.