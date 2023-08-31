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Зеленский: Украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 км

Зеленский: Украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 км

Украинские военные с помощью дальнобойного оружия отечественного производства смогли поразить цель на расстоянии 700 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Вероятно, имеется ввиду налет дронов на аэродром Пскова, который находится в 700 км от северной границы Украины.

Президент Украины провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя – оборонительных и наступательных действиях. Зеленский отметил, что наше движение вперед не останавливается.

В Минобороны доложили о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных медицинских автомобилей.

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