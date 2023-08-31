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Закир Гасанов встретился с Яшаром Гюлером (фото и видео)

Закир Гасанов встретился с Яшаром Гюлером (фото и видео)

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился в Анкаре с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что состоялась встреча и между делегациями.

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