Закир Гасанов встретился с Яшаром Гюлером (фото и видео)

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился в Анкаре с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что состоялась встреча и между делегациями.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Güler, mevkidaşını Bakanlığa gelişinde resmî törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından… pic.twitter.com/8SISJrQCbh
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2023