Анкара проинформирует ООН о переговорах с Москвой по зерновой сделке

64 Просмотров

Турецкая сторона проинформирует ООН о результатах переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве.

Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

«На переговорах в Москве будут обсуждаться разные варианты возобновления черноморской зерновой инициативы», — сказал он.

Источник уточнил, что Фидан обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о восстановлении продовольственной инициативы в его прежнем формате. Речь пойдет также и о поставках в Турцию из РФ зерна для его последующей отправки нуждающимся африканским странам.

По данным источника, стороны коснутся и предлагаемых Украиной временных коридоров. Турецкий дипломат подчеркнул, что об итогах переговоров Анкара проинформирует ООН.