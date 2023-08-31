Трамп арестует Байдена?

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году. При этом он намекнул, что считает Байдена одним из таких оппонентов. Об этом сообщает The Guardian.

Журналист спросил Трампа, сожалеет ли он о том, что не посадил в тюрьму оппонентку Хиллари Клинтон и будет ли «закрывать» своих нынешних «политических врагов». Трамп ответил утвердительно.

«Ответ таков: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами», – сказал экс-президент.

Также Трамп добавил, что считает действующего президента США Джо Байдена причастным к обвинениям против него.