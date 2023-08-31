Посол: Евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия

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30 августа был организован прием, посвященный международной научной конференции на тему «Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа».

Выступивший на приеме посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик коснулся религиозного разнообразия, господствующего в Азербайджане и Израиле: «Это – одна из общих особенностей двух стран. Могу отметить, что одна из самых больших еврейских общин в мире находится в Азербайджане. На протяжении истории евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия».

Посол подчеркнул, что спокойствие, увиденное им в Азербайджане с точки зрения религии, в Париже не увидишь, сообщает «Азертадж». «В последние годы Азербайджан и Израиль тесно сотрудничают. Это очень важно в геополитическом отношении», – добавил Джордж Дик.