Украина получила еще 10 «леопардов»

Германия сегодня, 30 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 10 танков Leopard 1A5.
Об этом сообщает правительство Германии.
В новый пакет помощи вошли:
10 боевых танков Leopard 1A5;
один радар TRML-4D;
16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
четыре транспортера танков HX81;
более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
По данным правительства, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.