Украина получила еще 10 «леопардов»

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Германия сегодня, 30 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 10 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает правительство Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 боевых танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным правительства, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.