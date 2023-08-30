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Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами

Иностранные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

В обращении отмечается острая необходимость в международных усилиях по решению проблемы пропавших без вести лиц и оказанию помощи их семьям.

Иностранные НПО призывают МККК активизировать усилия по выяснению судьбы и местонахождения пропавших без вести азербайджанцев и требуют вступить в диалог с Арменией по этому вопросу.

В своем обращении НПО, в частности, призывают Международную комиссию по пропавшим без вести лицам (ICMP) усилить внимание к установлению личностей азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахских войн, и получению информации об их судьбе.

«Мы требуем от международных организаций призвать Армению срочно обнародовать информацию о пропавших без вести лицах и сообщить места массовых захоронений. Мы призываем ООН создать институт Специального докладчика ООН по вопросу пропавших без вести лиц для того, что докладчик внес свой вклад в решение этой глобальной проблемы и проблем, связанных с пропавшими без вести лицами, дальнейшая судьба которых пока неизвестна», – говорится в обращении.

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