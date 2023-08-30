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Гасанов на церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (фото)

Гасанов на церемонии выпуска школы Сухопутных войск Турции (фото)

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов посетил Высшее военное училище Сухопутных войск Турецкой Республики для участия в очередном выпуске.

До начала мероприятия с участием министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова и других официальных лиц, на «Воротах шехидов» школы у мемориальной доски с именами выпускников азербайджанских и турецких шехидов было сделано фото на память.

На торжественной церемонии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников с успешным окончанием.

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