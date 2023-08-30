Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди |
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны |
Германия выслала 14 граждан Азербайджана |
ВСУ прорвали главную российскую оборонную «линию Суровикина» |
Росмиротворцы предложили пропустить азербайджанские грузы, сепаратисты отказались |
Сепаратисты официально заявили о блокировке дороги Агдам-Ханкенди |
Армянские сепаратисты в Карабахе заминировали дорогу Агдам-Ханкенди |
Росмиротворцы натянули колючую проволоку и установили шипы на дороге Агдам-Ханкенди (видео) |
Помощник Алиева Гаджиев: После этого в течение 24 часов будет открыта и Лачинская дорога |
Главное Мир

Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны

Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия правительства совершает поездки в европейские страны. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что правительство не выдало ей разрешение, а она всё равно осуществляет визиты, является неуважением и нарушением конституции», — уточнил Мдинарадзе.

Он также заявил, что Зурабишвили выступает против европейской интеграции страны.

«Президент Грузии выступает против этого с трибуны парламента Грузии, конечно, есть риски в её визитах», — заключил политик.

Теги:
Из этой рубрики
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны
Мир

Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны

2023/08/30, 18:48
Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн
Мир

Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн

2023/08/30, 17:50
После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»
Мир

После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»

2023/08/30, 17:15
Орбан предложил заключить перемирие с Путиным без возвращения Крыма
Мир

Орбан предложил заключить перемирие с Путиным без возвращения Крыма

2023/08/30, 17:06
Новые власти в Нигере аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией
Мир

Новые власти в Нигере аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией

2023/08/30, 16:43
Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине
Мир

Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине

2023/08/30, 16:32
Мэр Екатеринбурга: Если решение Володина выразилось нотой протеста, значит было не верным
Мир

Мэр Екатеринбурга: Если решение Володина выразилось нотой протеста, значит было не верным

2023/08/30, 15:18
В Армении арестованы офицеры за страх перед азербайджанской армией
Мир

В Армении арестованы офицеры за страх перед азербайджанской армией

2023/08/30, 15:05
В Габоне военные путчисты арестовали членов правительства и поместили президента под домашний арест (обновлено)
Мир

В Габоне военные путчисты арестовали членов правительства и поместили президента под домашний арест (обновлено)

2023/08/30, 14:20