Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны

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Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает конституцию страны, потому что без согласия правительства совершает поездки в европейские страны. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что правительство не выдало ей разрешение, а она всё равно осуществляет визиты, является неуважением и нарушением конституции», — уточнил Мдинарадзе.

Он также заявил, что Зурабишвили выступает против европейской интеграции страны.

«Президент Грузии выступает против этого с трибуны парламента Грузии, конечно, есть риски в её визитах», — заключил политик.