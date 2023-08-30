Мэр Екатеринбурга: Если решение Володина выразилось нотой протеста, значит было не верным

166 Просмотров

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал скандал с участием председателя городской думы Игоря Володина, который 7 августа посетил мероприятие, направленное против территориальной целостности Азербайджана.

«Это его личное решение. Если оно выразилось нотой протеста, значит, не совсем верное решение было. Надо было консультироваться. У нас в этом плане все отработано очень жестко. Мы и с Министерством внешнеэкономческих связей, и с МИДом все наши действия согласовываем», — сказал Алексей Орлов в интервью изданию 66.RU.