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Модернизированный в Турции азербайджанский штурмовик показали на TEKNOFEST (фото)

Модернизированный в Турции азербайджанский штурмовик показали на TEKNOFEST (фото)

Сегодня в столице Турции Анкаре впервые проходит крупнейший в мире аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST.

Фестиваль проводится на территории аэропорта Этимесгут и продлится до 3 сентября, передает Report.

В качестве заинтересованных сторон в мероприятии выступают ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC, HAVELSAN, TÜBİTAK, STM, Турецкая аэрокосмическая промышленность, TUSAŞ, Турецкие авиалинии, Türksat и Türkcell, а также Университет Богазичи, Стамбульский технический университет, Технический университет Йылдыз, Технический университет Орта Догу, Черноморский технический университет.

На фестивале демонстрируется азербайджанский штурмовик  «Су-25» ML, который модернизировали в Турции, получивший название «Лачин».

 

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