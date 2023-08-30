Модернизированный в Турции азербайджанский штурмовик показали на TEKNOFEST (фото)

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Сегодня в столице Турции Анкаре впервые проходит крупнейший в мире аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST.

Фестиваль проводится на территории аэропорта Этимесгут и продлится до 3 сентября, передает Report.

В качестве заинтересованных сторон в мероприятии выступают ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC, HAVELSAN, TÜBİTAK, STM, Турецкая аэрокосмическая промышленность, TUSAŞ, Турецкие авиалинии, Türksat и Türkcell, а также Университет Богазичи, Стамбульский технический университет, Технический университет Йылдыз, Технический университет Орта Догу, Черноморский технический университет.

На фестивале демонстрируется азербайджанский штурмовик «Су-25» ML, который модернизировали в Турции, получивший название «Лачин».