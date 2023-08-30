Французские провокаторы уже в Армении

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Мэр Парижа Анн Идальго продолжает свою провокационную активность. Как пишет Tg-канал Minval – LIVE, госпожа градоначальника объявила: «Нахожусь в Армении с избранными должностными лицами Парижа и других общин. В течение девяти месяцев 120 000 армян «Арцаха» (кавычки наши — Ред.), в том числе 30 000 детей, были изолированы, голодали, были лишены всего. Столкнувшись с этой гуманитарной катастрофой, мы предоставляем им чрезвычайную помощь. Время истекает».

Не станем спрашивать, как отнесутся парижские избиратели к тому, что их градоначальница, признав неспособность справиться, к примеру, с засильем крыс, решила принять участие в такой откровенной провокации.

Спросим другое: как повели бы себя власти Франции, если бы, к примеру, новые власти Буркина-Фасо отправили партию гуманитарной помощи на Корсику или же семьям пострадавших от полиции участников беспорядков, но не спросили бы разрешения у французских властей, а просто встали на рейде одного из портов в Средиземном море? А города Эльзаса и Лотарингии были бы обозначены на немецкий лад? И почему мадам Идальго решила, что к границам и суверенитету Азербайджана можно относиться без должного пиетета просто потому, что ей хочется заполучить голоса армян? В курсе ли она, что в эти самые минуты на дороге Агдам-Ханкенди стоят азербайджанские фуры с мукой, и «голодающие» сепаратисты сами — САМИ! — отказываются принимать этот груз только потому, что он азербайджанский? Вам еда нужна или «миацум»?