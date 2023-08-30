Французская гумпомощь для карабахских армян выехала из Еревана (видео)

Колонна из 10 фур с гуманитарной помощью из Франции для карабахских армян направилась из Еревана в сторону Лачинской дороги.
Об этом заявляют армянские СМИ.
Гуманитарный конвой отправился утром 30 августа с ереванской площади Республики. На фурах прикреплены плакаты с информацией о том, какие регионы Франции собрали гумпомощь.
Гумконвой присоединится к колонне фур с гуманитарным грузом, которая с 26 июля простаивает на Лачинской дороге.
С гуманитарным конвоем из Еревана отправляется и французская делегация, в составе которой – мэр Парижа Анн Идальго.