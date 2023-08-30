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Главное Мир

Украина до конца года намерена начать переговоры о членстве в ЕС

Украина до конца года намерена начать переговоры о членстве в ЕС

Киев и Париж обсуждают евроинтеграцию Украины. Украина намерена начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции с французской коллегой в Париже.

«Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был одним из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статус кандидата на членство», – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, поставленных перед ней для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги.

Кроме того, Кулеба в Париже также обсудил будущее вступление Украины в НАТО.

«В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО Европа не будет безопасным местом для жизни», – заявил глава МИД.

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