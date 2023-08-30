В Эстонии отменили выступление Нетребко и Эйвазова

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Концерт Анны Нетребко отменили в Эстонии. Также в выступлении отказали ее супругу Юсифу Эйвазову. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Мероприятие, которое должно было пройти в Таллине 14 ноября, переносили несколько раз. В 2021 году из-за пандемии его перенесли на апрель 2023 года, затем – на 14 ноября, а теперь и вовсе отменили. Причины не называются, но эстонские издания связывают произошедшее с российским происхождением Нетребко.

Сообщается, что артистка должна была выйти на сцену вместе с супругом, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, однако ему тоже отказали в выступлении.

Ранее концерт Анны Нетребко отменили в Чехии. Она должна была выступить в Праге 16 октября. Мероприятие решили отменить из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов, а также напряженной атмосферы вокруг исполнительницы».