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«Ракеты, снаряды, Javelin и многое другое». США объявили о новом пакете военной помощи Украине

"Ракеты, снаряды, Javelin и многое другое". США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки сегодня, 29 августа, объявили о пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя», – говорится в сообщении.

Что входит в его состав:

ракеты AIM-9 для ПВО;
боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
средства разминирования;
Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
машины скорой помощи;
разрушительные боеприпасы для расчистки препятствий;
запасные части, услуги, обучение и транспорт.

Блинкен уточнил, что этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренных для Украины помощи.

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