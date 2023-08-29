«Ракеты, снаряды, Javelin и многое другое». США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки сегодня, 29 августа, объявили о пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя», – говорится в сообщении.
Что входит в его состав:
ракеты AIM-9 для ПВО;
боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
средства разминирования;
Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
машины скорой помощи;
разрушительные боеприпасы для расчистки препятствий;
запасные части, услуги, обучение и транспорт.
Блинкен уточнил, что этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренных для Украины помощи.