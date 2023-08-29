«Ракеты, снаряды, Javelin и многое другое». США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки сегодня, 29 августа, объявили о пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важное вооружение, которое поможет Украине на поле боя», – говорится в сообщении.

Что входит в его состав:

ракеты AIM-9 для ПВО;

боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

средства разминирования;

Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

машины скорой помощи;

разрушительные боеприпасы для расчистки препятствий;

запасные части, услуги, обучение и транспорт.

Блинкен уточнил, что этот пакет вооружений и техники стоимостью 250 миллионов долларов реализуется в рамках ранее предусмотренных для Украины помощи.