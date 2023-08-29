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ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении

За минувшие сутки на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений между украинскими военнослужащими и российскими войсками. Об этом 29 августа в Facebook в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что на купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки и Купянска Харьковской области.

«На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области», – говорится в сводке.

На авдеевском направлении, по данным Генштаба ВСУ, враг нанес авиаудар в районе Авдеевки Донецкой области, на шахтерском направлении – в районе Старомайорского Донецкой области. На запорожском направлении российские авиаудары фиксировались в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области.

«На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Пивденного Донецкой области», – сказано в сообщении.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» противника», – указали в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, в течение суток российские войска нанесли пять ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой», – предупредили в Генштабе ВСУ.

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