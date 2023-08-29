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Минобороны РФ впервые объявило о перехвате украинского «Нептуна»

Минобороны РФ впервые объявило о перехвате украинского «Нептуна»

На брифинге Минобороны РФ 29 августа объявили о перехвате «средствами противовоздушной обороны» противокорабельной ракеты «Нептун». Это первый с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину случай, когда российские военные заявляют о перехвате такой ракеты.

Никаких подробностей Минобороны РФ не сообщает. Подтвердить эту информацию в независимых источниках на данный момент невозможно.

Противокорабельная ракета «Нептун» была разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Именно такими ракетами украинские военные 13 апреля 2022 года нанесли удар по флагманскому крейсеру Черноморского флота РФ «Москва».

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