В Украине открыли крупное месторождение газа

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«Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

«Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа», – сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Укргаздобыча» Олег Толмачев.

Он также добавил, что «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.