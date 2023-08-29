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Где похоронят Пригожина

Где похоронят Пригожина

Место захоронения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и остальных пассажиров его самолета до сих пор неизвестно, сообщает питерское издание «Фонтанка».

Однако предположительно это произойдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, у всех входов которого в ночь на 29 августа были выставлены наряды полиции, а перед центральным входом появились рамки металлодетектора.

С утра на подъездах к этому кладбищу образовались серьезные пробки.

По информации издания, там похоронят пятерых из десяти погибших в крушении самолета. Также готовятся Богословское, Северное и Смоленское кладбища.

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