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Главное Экономика

Размер украинского госдолга достиг исторического максимума

Размер украинского госдолга достиг исторического максимума

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2023 года составил 4,86 триллиона гривен или 132,92 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем в истории государства.

«В течение июля 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 миллиарда долларов США», – говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Как добавили в Минфине, государственный долг Украины составил 4,52 триллиона гривен (123,63 миллиарда долларов США) или 93,02% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

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