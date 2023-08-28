ИИ поможет защитить детей от вредной информации

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Искусственный интеллект поможет разработать решения для выявления потенциальных угроз и рисков информационной безопасности, а также прогнозирования необходимых мер.

Стратегию Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы утвердил своим указом президент Ильхам Алиев.

Согласно стратегии, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в 2023-2027 годах совместно со Службой государственной безопасности, Министерством цифрового развития и транспорта, Министерством науки и образования должны разработать и внедрить интеллектуальные решения и современные технологии в этой области.

Будет также создан национальный онлайн-информационный центр для защиты детей от вредной информации.