У Эрдогана подтвердили его визит в Россию на переговоры с Путиным (обновлено) |
Россия все еще настаивает на миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе |
Установлены имена армян, задержанных на ППП «Лачин» (обновлено, видео) |
Москва обвинила Запад в стремлении заставить страны СНГ свернуть сотрудничество с Россией |
Макрон заявил о подготовке «инициативы», которая «усилит давление» на Баку |
Протестующие угрожают штурмом французской военной базы в Нигере |
У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине |
В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы |
Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео) |
Главное Армия

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции (фото и видео)

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции (фото и видео)

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почётного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

В Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи, начальники генеральных штабов Азербайджана и Турции прошли перед почётным караулом. В исполнении Военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны двух братских государств. В соответствии с протоколом генерал армии М.Гюрак оставил памятную запись в «Книге почётных гостей».

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Генерал-полковник К.Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего славной турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции «Pençe-Kilit» (Коготь-Замок).

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за тёплый приём, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы уничтожили 5 вражеских офицеров
Армия

Украинцы уничтожили 5 вражеских офицеров

2023/08/28, 19:41
Россия все еще настаивает на миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе
Армия

Россия все еще настаивает на миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

2023/08/28, 18:35
Азербайджанская армия реорганизована по турецкой модели
Армия

Азербайджанская армия реорганизована по турецкой модели

2023/08/28, 17:29
Закир Гасанов встретился с Метином Гюраком
Армия

Закир Гасанов встретился с Метином Гюраком

2023/08/28, 17:10
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции (фото и видео)
Армия

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции (фото и видео)

2023/08/28, 16:40
Россия бросила в бой последние резервы после прорыва фронта в Запорожье
Армия

Россия бросила в бой последние резервы после прорыва фронта в Запорожье

2023/08/28, 15:51
В Армении солдат убил сослуживца и совершил суицид (обновлено)
Армия

В Армении солдат убил сослуживца и совершил суицид (обновлено)

2023/08/28, 13:19
Иран будет наблюдать за учениями ОДКБ
Армия

Иран будет наблюдать за учениями ОДКБ

2023/08/28, 13:05
Скибицкий: Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории
Армия

Скибицкий: Россия начала собирать «Шахеды» на своей территории

2023/08/28, 12:53