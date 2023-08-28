Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции (фото и видео)

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Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почётного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

В Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи, начальники генеральных штабов Азербайджана и Турции прошли перед почётным караулом. В исполнении Военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны двух братских государств. В соответствии с протоколом генерал армии М.Гюрак оставил памятную запись в «Книге почётных гостей».

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Генерал-полковник К.Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего славной турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции «Pençe-Kilit» (Коготь-Замок).

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за тёплый приём, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.