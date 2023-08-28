Польша и страны Балтии требуют от Беларуси выдворить со своей территории ЧВК «Вагнер»

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Польша и страны Балтии полностью закроют свои границы с Беларусью, если произойдет опасный инцидент с участием наемников ЧВК «Вагнер», заявил в понедельник министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Он также потребовал убрать с приграничной территории нелегальных мигрантов, заявив, что их туда «стягивают белорусские службы».

«Мы требуем от властей в Минске, чтобы группа Вагнера немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно выехали из приграничной зоны и были отправлены обратно в свои страны», — заявил Каминский на пресс-конференции в Варшаве, на которой присутствовали его коллеги из Литвы, Латвии и Эстонии.

Латвия, Литва и Польша, граничащие с Беларусью, все больше беспокоятся о безопасности границ после того, как сотни российских наемников из ЧВК «Вагнер» въехали в страну по приглашению президента Александра Лукашенко.

На польско-белорусской границе в последние месяцы наблюдается также рост числа мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся перебраться на территории ЕС. Польские власти обвиняют Беларусь в содействии нелегальной миграции.