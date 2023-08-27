Зеленский рассказал о производимом Украиной оружии

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Украина сегодня выпускает даже то оружие, которого никогда не имела. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине в десятки раз превышает цифры, которые были до войны. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталии Мосейчук.

«Мы выпускаем «Нептуны», «Стугны», «Корсары». Мы выпускаем такое количество «Стугн» и «Корсаров», не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим», – сказал президент.

Он сообщил, что Украина начала производить оружие «натовского» образца, которого никогда не было и не должно было бы быть в стране.

«У нас есть отечественная артиллерия 155-калибра на поле боя. У нас системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше чем было», – пояснил Зеленский.

По его словам, кроме ракет и снарядов в Украине также изготавливается большое количество дронов. К тому же президент подчеркнул, что сам проверяет все производство.

«Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я ставлю этот вопрос и все подписывается, все заказывается», – сказал глава государства.

Президент пояснил, что его задача, чтобы Украина могла все, что возможно, изготавливать самостоятельно.

«Моя задача, чтобы все в Украине, что может изготавливаться частным образом, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем», – подчеркнул Зеленский.