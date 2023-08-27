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ISW: ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ

ISW: ВСУ прорвали самую сложную линию обороны РФ

Силы обороны Украины добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложнейшую серию оборонных позиций российских войск. Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что украинские военные проехали основные дороги на подступах к югу, которые заминировали россияне и выходят на дороги, по которым могут продвигаться вперед.

Сообщается, что бойцы ВСУ вошли в районы, где они столкнулись только с российскими «группами тылового обеспечения» и дальнейший прорыв в этих районах может стать легче.

В отчете говорится, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущих комплексов обороны захватчиков, но все же являются серьезной проблемой.

В то же время, отмечается, что войска РФ провели наступательные операции на линии Купянск – Сватово – Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка – Донецк и на западе Донецкой области, но не достигли каких-либо подтвержденных наступлений.

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