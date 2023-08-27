ВСУ уничтожили 550 вражеских солдат

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260820 военных убитыми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 27 августа.
Так, только за минувшие сутки было «отминусовано» по меньшей мере 550 военнослужащих.
Другие потери России с начала войны:
танков – 4396 (+6 за сутки) ед,
боевых бронированных машин – 8554 (+15) ед,
артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
РСЗО – 728 (+2) ед,
средства ПВО – 498 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
крылатые ракеты – 1411 (+0),
корабли /катера – 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31) ед,
специальная техника – 808 (+4).