ВСУ уничтожили 550 вражеских солдат

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С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260820 военных убитыми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 27 августа.

Так, только за минувшие сутки было «отминусовано» по меньшей мере 550 военнослужащих.

Другие потери России с начала войны:

танков – 4396 (+6 за сутки) ед,

боевых бронированных машин – 8554 (+15) ед,

артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,

РСЗО – 728 (+2) ед,

средства ПВО – 498 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатые ракеты – 1411 (+0),

корабли /катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31) ед,

специальная техника – 808 (+4).