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За сутки в Украине произошло более 40 боестолкновений

За сутки в Украине произошло более 40 боестолкновений

На фронте совершаются активные боевые действия. Только за минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 27 августа.

Указано, что вчера россияне безуспешно атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник совершил пять ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой атаки сейчас уточняется.

В свою очередь, Силы обороны продолжали наступление на Мелитопольском направлении. Украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Авиация ВСУ нанесла два удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийские системы на позициях.

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