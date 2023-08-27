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Силы ПВО уничтожили над Киевом все вражеские цели

Силы ПВО уничтожили над Киевом все вражеские цели

В Киевской области на подступах к столице во время ночной ракетной атаки 27 августа силами и средствами противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены. В отражения атаки противника в Киеве нет разрушений и жертв.

Об этом говорится в заявлении начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что по предварительной информации этой ночью из района Каспийского моря войска РФ выпустили по территории Украины с самолетов стратегической авиации Ту-95МС крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

«Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений», – рассказал он.

Также руководитель КГВА добавил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет сообщена Воздушными Силами после обобщения данных.

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