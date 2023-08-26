Движение по Панамскому каналу могут ограничить еще на 10 месяцев

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Администрация Панамского канала намерена сохранить ограничения на проход по нему судов еще как минимум на десять месяцев, сообщает Reuters. Это связано с продолжающейся засухой, из-за которой уровень воды в канале значительно снижен.

Проблемы с проходом по каналу начались минувшей весной с началом засухи, и в мае администрация ввела первые ограничения. Это привело к образованию очереди из судов и удлинению времени их прохода по каналу. К середине августа в очереди стояли уже более 200 судов. Среднее время прохода с учетом ожидания в очереди составляло до 18 дней. После того как администрация временно увеличила число пропускаемых в сутки судов по каналу, очередь несколько сократилась. По данным на 24 августа, в ней было 115 судов.

Между тем администрация сообщает, что ожидается увеличение числа прибывающих судов, поскольку сейчас начинается подготовка к предрождественским и предновогодним продажам. Владельцам судов рекомендовано заранее бронировать место в очереди на прохождение канала. США являются крупнейшим пользователем Панамского канала, при этом общий объем экспорта и импорта товаров США в контейнерах составляет около 73% трафика водной артерии. Ежегодно через нее проходит 40% всех контейнерных перевозок США с оценочной стоимостью грузов $270 млрд.