В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников

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В составе Военно-морских сил ВСУ появилась новая 385-я бригада морских беспилотных комплексов спецназначения. В День Независимости Украины, 24 августа, президент Владимир Зеленский публично вручил боевое знамя новому соединению.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Офиса украинского лидера.

Глава военной разведки Кирилл Буданов недавно подчеркнул, что морские дроны оказались очень эффективным оружием. Он заверил, что у Киева их большое количество, однако количество по понятным причинам называть не стал.