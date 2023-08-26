Россия ударила по Купянскому району Украины, есть погибшие

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Российские войска нанесли очередной удар по Купянскому району Украины, попав в кафе с людьми, сообщает УНИАН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 – ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители», – отметил Синегубов.

По его словам, на месте работают правоохранители и экстренные службы.