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Лидеры стран G7 понимают, что война в Украине может затянуться

Лидеры стран G7 понимают, что война в Украине может затянуться

Премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо зааявил, что лидеры «Большой семерки» понимают, что конфликт на Украине может затянуться, но готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется. Его высказывания приводит агентство Bloomberg.

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», – сказал Трюдо, отвечая на вопрос о продвижении контрнаступления Украины. «Безусловно, из разговоров, которые мы вели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить»,- добавил глава канадского правительства.

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