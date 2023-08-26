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В Украине объявили бойкот популярному коктейлю

В Украине объявили бойкот популярному коктейлю

В Украине некоторые считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию, поэтому в местных барах стали бойкотировать его. Об этом пишет газета The Washington Post.

«В Украине многие бары теперь его бойкотируют за решение владельца бренда, итальянской компании Campari, продолжить работу в России. Некоторые бары предлагают теперь коктейль на альтернативной основе от других компаний, а магазины отказываются продавать продукцию компании», — говорится в статье.

Несмотря на заявления компании о прекращении всех рекламных акций и сокращении до минимума своего бизнеса в России, в Украине эти заявления воспринимают как банальность, пишет газета.

Россия наряду с Германией, Францией, Италией и США является одним из ключевых рынков группы Campari по продажам Aperol. В 2022 году компания продала в России и в Украине около 3% всего объема реализованной продукции. В январе-марте этого года международные продажи группы увеличились почти на 20%.

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