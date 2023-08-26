В Конгрессе США потребовали импичмента Байдена из-за коррупции в Украине

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Конгрессмен, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин потребовала инициировать процесс импичмента президента США Джо Байдена из-за обвинений в коррупции в Украине. Об этом она написала в соцсети Х.

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только Конгресс соберется в сентябре», — написала Грин, комментируя интервью экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. В нем он обвинил Байдена в коррупции.

В интервью Шокин заявил, что Байден заплатил миллиард долларов чтобы экс-генпрокурор лишился своего поста. По его мнению, это является именно коррупцией.