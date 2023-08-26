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Главное Спорт

Месси снялся в клипе (видео)

Месси снялся в клипе (видео)

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси снялся в клипе на песню Trofeo («Трофей»). Об этом сообщает Goal.

Песню исполнили Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Maluma, и пуэрто-риканский певец Яндель Вегилья Малаве, более известный как Yandel.

Ближе к концу клипа 36-летний аргентинец в форме «Интер Майами» появляется на домашнем стадионе команды и передает завоеванный Кубок лиг, свой первый трофей в новой команде и рекордный 44-й в карьере, Maluma, который в футболке с фамилией Месси. Заканчивается клип танцем рэпера в центре поля с трофеем в руках.

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Месси снялся в клипе (видео)
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Месси снялся в клипе (видео)

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