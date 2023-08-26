В Германии считают невозможным участие РФ и Беларуси в Паралимпиаде

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Немецкие паралимпийцы по-прежнему не видят альтернативы исключению россиян и белорусов из состава участников Паралимпийских игр 2024 года.

«Когда бушует война и каждый день не только продолжается это убийственное вторжение, но и его последствия становятся все ужаснее, было бы просто невообразимым выступать друг против друга в мирных соревнованиях», – заявил глава Немецкого союз спортсменов с ограниченными возможностями (DBS) Фридхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) в интервью спортивному информагентству SID.