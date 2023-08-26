К Тайваню приближаются 32 летательных аппарата и 9 кораблей Китая

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства Тайваня.

Согласно сообщению, 20 воздушных аппаратов «пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу, к юго-востоку или к северо-востоку от него».

Среди них были беспилотники TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители SU-30 и J-10, истребители-бомбардировщики JH-7, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.