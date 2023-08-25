На месте падения самолёта Пригожина найдены чёрные ящики

112 Просмотров

В Тверской области на месте падения бизнес-джета обнаружены тела 10 погибших и чёрные ящики, сообщается в пятницу, 25 августа, в телеграм-канале следственного комитета России.

«В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолёта обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — говорится в сообщении.