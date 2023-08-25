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Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» останется в Беларуси

Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» останется в Беларуси

ЧВК «Вагнер» останутся в Беларуси несмотря на смерть Евгения Пригожина, рассказал президент страны Лукашенко.

«»Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заявил он.

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