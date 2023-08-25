Лукашенко о том, убил ли Путин Пригожина

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ответственность за происшествие с самолетом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сейчас многие пытаются повесить на президента России Владимира Путина. Но, по его словам, российский лидер здесь абсолютно не причем.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», – подчеркнул Лукашенко.