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В ВВС Азербайджана проведены учения

В ВВС Азербайджана проведены учения

Согласно плану подготовки на текущий год в Военно-воздушных силах проведены учебные полеты на боевых самолетах.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом были выполнены задачи по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведению воздушной разведки и другие мероприятия.

«В ходе учений задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены с высоким профессионализмом», – отметили в Минобороны.

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В ВВС Азербайджана проведены учения
Армия

В ВВС Азербайджана проведены учения

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